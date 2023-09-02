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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ван - Пюник
Ван - Пюник: обзор матча 02 сентября 2023
Ван
02.09.2023, суббота, 16:00
Армения. Премьер-лига, 6 тур
0 : 5
Завершен
Пюник
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Статистика матча Ван - Пюник
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0
0
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0
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Матчи команд
Ван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Ширак
- : -
06.12.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сюник
2 : 0
27.11.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сардарапат
2 : 2
30.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
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Пюник
3 : 0
23.10.2026
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