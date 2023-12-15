Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Ганза
Падерборн - Ганза: обзор матча 15 декабря 2023
Падерборн
15.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Ганза
23'
А. Гримальди
66'
Р. Обермайр
75'
K. Klefisch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Ганза
90'
+6
Желтая карточка
С. Ингелссон
Желтая карточка
Ф. Муслия
90'
+6
90'
Желтая карточка
D. Dressel
Замена
M. Schuster
️️️️
K. Klefisch
87'
Замена
M. Hansen
️️️️
Д. Кинсомби
87'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
И. Анса
84'
Замена
С. Конте
️️️️
С. Клаас
84'
Замена
Ф. Платте
️️️️
А. Гримальди
77'
76'
Желтая карточка
O. Hüsing
ГОЛ! 3:0!
K. Klefisch
Пас отдал
Р. Обермайр
75'
71'
Замена
N. Fröling
️️️️
Х. Хосе Переа
71'
Замена
S. Güler
️️️️
S. Rhein
Желтая карточка
С. Клаас
69'
ГОЛ! 2:0!
Р. Обермайр
66'
65'
Замена
Н. Кербер
️️️️
C. Kinsombi
62'
Красная карточка
М. Колке
Желтая карточка
K. Klefisch
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Гримальди
23'
Желтая карточка
Д. Кинсомби
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
(К)
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
28
Себастьян Клаас
АП
10
Ильяс Анса
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Ганза
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
10
Кай Прегер
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
34
Jannis Lang
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
35
Joshua Kruger
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
20
Lukas Scherff
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
4-2-1-3
30
17
Курда
26
Муслиу
33
8
Кинсомби
24
Муслия
17
28
Клаас
23
Обермайр
39
Гримальди
10
Анса
4-3-1-3
4
Россбах
29
7
5
8
19
Василиадис
14
6
Ингелссон
9
Переа
25
Колке
10
Прегер
8
Кинсомби
22
22
8
Кинсомби
17
5
5
17
10
Анса
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
10
Анса
28
Клаас
31
Конте
31
Конте
28
Клаас
39
Гримальди
36
Платте
36
Платте
39
Гримальди
7
1
Кербер
1
Кербер
7
8
22
22
8
9
Переа
16
16
9
Переа
Остались в запасе
Падерборн
Ганза
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
34
Jannis Lang
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
35
Joshua Kruger
ЦП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
20
Lukas Scherff
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Остались в запасе
34
Jannis Lang
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
35
Joshua Kruger
ЦП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
20
Lukas Scherff
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Падерборн - Ганза
4
1
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
5
Офсайды
0
2
Количество передач
307
148
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Новости команд
Все
Падерборн
Ганза
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+