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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Магдебург
Гамбург - Магдебург: обзор матча 04 ноября 2023
Гамбург
04.11.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Магдебург
9'
Л. Бенеш
72'
Б. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Магдебург
90'
+4
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
S. Gnaka
Замена
М. Хейер
️️️️
Л. Бенеш
90'
+4
Замена
Э. Кран
️️️️
Й. Мефферт
90'
+4
Желтая карточка
С. Амбросиус
87'
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
84'
83'
Желтая карточка
Х. Бокхорн
82'
Замена
А. Конде
️️️️
Б. Атик
82'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Л. Шулер
78'
Красная карточка
Д. Эльфадли
ГОЛ! 2:0!
Б. Джатта
Пас отдал
Ж. Домпе
72'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
И. Ферай
59'
Замена
Л. Пореба
️️️️
Р. Кенигсдорффер
59'
59'
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Чека
43'
Желтая карточка
Б. Атик
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Магдебург
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
90
Андраш Немет
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Амбросиус
6
Хаджикадунич
25
Микельбренси
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
18
Джатта
4-1-1-5
7
Бокхорн
8
19
Белл Белл
12
Пиччини
23
Эльфадли
30
Чека
1
15
Хебер
13
Кремпицки
23
Атик
18
Шулер
8
Бенеш
5
Хейер
5
Хейер
8
Бенеш
11
Кенигсдорффер
8
Пореба
8
Пореба
11
Кенигсдорффер
28
Мефферт
5
Кран
5
Кран
28
Мефферт
10
Ферай
91
Домпе
91
Домпе
10
Ферай
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
8
5
Лоуренс
5
Лоуренс
8
23
Атик
6
Конде
6
Конде
23
Атик
18
Шулер
17
17
18
Шулер
30
Чека
17
17
30
Чека
Остались в запасе
Гамбург
Магдебург
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Гамбург - Магдебург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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