Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Радомяк
Видзев - Радомяк: обзор матча 02 декабря 2023
Видзев
02.12.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
0 : 3
Завершен
Радомяк
38'
Л. Семеду
45+4'
E. Semedo
74'
R. Wolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Радомяк
87'
Замена
D. Jakubik
️️️️
L.
80'
Замена
L. Rocha
️️️️
P. Henrique
80'
Замена
L.
️️️️
E. Semedo
80'
Замена
C. Donis
️️️️
R. Wolski
Замена
I. Dawid
️️️️
F. Álvarez
77'
74'
ГОЛ! 0:3!
R. Wolski
Пас отдал
P. Henrique
65'
Замена
D. Pik
️️️️
Л. Семеду
Замена
L. da Silva
️️️️
А. Цыганик
61'
Замена
И. Рондич
️️️️
J. Sanchez
61'
Замена
D. Tkacz
️️️️
F. Nunes
61'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
D. Kun
61'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
E. Semedo
Пас отдал
P. Henrique
44'
Желтая карточка
Л. Семеду
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Семеду
Желтая карточка
M. Żyro
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
14
Dominik Kun
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
9
Pedro Henrique
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
88
Ignacy Dawid
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
3-4-3
23
Раваш
23
2
4
14
10
7
25
22
92
14
Цыганик
3-4-1-2
22
Посиадала
29
16
33
28
27
13
8
7
Семеду
70
9
10
88
88
10
92
19
19
92
14
19
19
14
22
15
Рондич
15
Рондич
22
14
Цыганик
15
15
14
Цыганик
8
14
14
8
7
Семеду
11
11
7
Семеду
27
77
77
27
9
45
45
9
70
9
9
70
Остались в запасе
Видзев
Радомяк
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Видзев - Радомяк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Musial, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Новости команд
Все
Видзев
Радомяк
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+