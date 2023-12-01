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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Погонь
Гурник - Погонь: обзор матча 01 декабря 2023
Гурник
01.12.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 0
Завершен
Погонь
5'
Л. Эннали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Погонь
Желтая карточка
K. Lukoszek
90'
+4
Желтая карточка
С. Муселик
90'
+2
Желтая карточка
Б. Секулич
88'
79'
Замена
A. Przyborek
️️️️
Л. Кутрис
Замена
R. Dadok
️️️️
Л. Эннали
76'
Замена
M. Siplak
️️️️
A. Kapralik
74'
Замена
L. Podolski
️️️️
F. Nascimento
74'
73'
Замена
Л. Захович
️️️️
В. Бичахчян
73'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ф. Ульвестад
Красная карточка
Э. Янжа
70'
63'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
A. Gorgon
41'
Желтая карточка
В. Бичахчян
20'
Желтая карточка
B. Zech
ГОЛ! 1:0!
Л. Эннали
Пас отдал
F. Nascimento
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
8
Dani Pacheco
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
3-1-4-2
31
3
26
Яницки
13
Янжа
2
Секулич
8
11
Эннали
17
23
70
Муселик
20
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
8
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
11
Эннали
96
96
11
Эннали
23
10
10
23
20
18
18
20
33
Кутрис
28
28
33
Кутрис
6
Ульвестад
16
16
6
Ульвестад
20
7
7
20
21
Бичахчян
90
Захович
90
Захович
21
Бичахчян
Остались в запасе
Гурник
Погонь
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Гурник - Погонь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
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