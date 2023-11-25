Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Сталь
Погонь - Сталь: обзор матча 25 ноября 2023
Погонь
25.11.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 3
Завершен
Сталь
21'
В. Бичахчян
27'
Э. Кулурис
6'
И. Шкурин
55'
И. Шкурин
84'
И. Шкурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Сталь
84'
ГОЛ! 2:3!
И. Шкурин
Пас отдал
M. Matras
Замена
Л. Захович
️️️️
A. Gorgon
80'
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
80'
78'
Замена
K. Hinokio
️️️️
K. Wołkowicz
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
74'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ф. Ульвестад
70'
58'
Замена
P. Wlazło
️️️️
M. Ehmann
55'
ГОЛ! 2:2!
И. Шкурин
Пас отдал
M. Domański
42'
Желтая карточка
M. Ehmann
ГОЛ! 2:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
A. Gorgon
27'
ГОЛ! 1:1!
В. Бичахчян
Пас отдал
К. Гросицки
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Шкурин
Пас отдал
А. Яунземс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Сталь
5
Marco Ehmann
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
19
Michał Trąbka
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
21
Бичахчян
8
23
44
20
9
Кулурис
3-1-3-4
5
6
21
6
Гилламьер
19
23
66
Яунземс
11
10
17
Шкурин
77
Кочальски
6
Ульвестад
16
16
6
Ульвестад
20
90
Захович
90
Захович
20
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
11
8
8
11
5
18
18
5
Остались в запасе
Погонь
Сталь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Погонь - Сталь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Krzysztof Jakubik, Poland
Стадион:
Florian-Krygier-Stadion, Szczecin
Новости команд
Все
Погонь
Сталь
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+