Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Пуща
Варта - Пуща: обзор матча 10 ноября 2023
Варта
10.11.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 2
Завершен
Пуща
14'
R. Yakuba
25'
А. Крачун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Варта - Пуща
90'
+1
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
M. Walski
Замена
J. Kiełb
️️️️
К. Шмит
75'
67'
Замена
M. Koj
️️️️
M. Cholewiak
67'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Zapolnik
Замена
С. Савич
️️️️
M. Eppel
65'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
M. Żurawski
65'
Замена
F. Borowski
️️️️
W. Pleśnierowicz
60'
Замена
Д. Визингер
️️️️
T. Prikryl
60'
42'
Желтая карточка
K. Stepien
36'
Желтая карточка
K. Zapolnik
35'
Замена
H. Tomalski
️️️️
J. Bartosz
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Крачун
Пас отдал
M. Pieczek
Желтая карточка
W. Pleśnierowicz
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
R. Yakuba
Пас отдал
А. Крачун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
25
Kamil Zapolnik
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
3
Jakub Kiełb
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Kacper Cichoń
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
3-2-1-3
1
21
34
44
11
2
Бартковски
47
27
7
Шмит
6
3-2-5
48
8
5
3
22
Крачун
17
25
11
16
70
6
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
7
Шмит
3
3
7
Шмит
34
28
28
34
27
77
Савич
77
Савич
27
47
29
Визингер
29
Визингер
47
11
21
21
11
16
27
27
16
17
10
10
17
25
9
9
25
Остались в запасе
Варта
Пуща
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
44
Kacper Cichoń
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
44
Kacper Cichoń
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Варта - Пуща
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Stadion Warty Poznan, Poznan
Новости команд
Все
Варта
Пуща
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+