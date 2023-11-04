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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Погонь
Пуща - Погонь: обзор матча 04 ноября 2023
Пуща
04.11.2023, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
0 : 2
Завершен
Погонь
61'
К. Гросицки
79'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Погонь
81'
Замена
K. Smolinski
️️️️
Э. Кулурис
79'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
Л. Вальквист
Замена
A. Kramarz
️️️️
M. Pieczek
78'
76'
Замена
W. Lisowski
️️️️
В. Бичахчян
75'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
К. Гросицки
Замена
R. Kidric
️️️️
R. Yakuba
69'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Stepien
69'
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Замена
J. Bartosz
️️️️
A. Siemaszko
46'
Замена
M. Walski
️️️️
B. Poczobut
46'
Желтая карточка
B. Poczobut
42'
38'
Вторая желтая
Ф. Ульвестад
35'
Желтая карточка
J. Gamboa
16'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
(К)
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
25
Kamil Zapolnik
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Пуща
99
Kacper Piechota
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Adam Kramarz
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
3-2-5
13
27
8
5
22
Крачун
3
93
9
70
6
25
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
21
Бичахчян
16
6
Ульвестад
11
Гросицки
23
44
20
9
Кулурис
9
17
17
9
93
16
16
93
3
45
45
3
6
30
30
6
5
9
9
5
21
Бичахчян
25
25
21
Бичахчян
11
Гросицки
7
7
11
Гросицки
9
Кулурис
61
61
9
Кулурис
Остались в запасе
Пуща
Погонь
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Пуща - Погонь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Niepolomicach, Niepolomice
Новости команд
Все
Пуща
Погонь
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