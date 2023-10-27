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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Пуща
Корона - Пуща: обзор матча 27 октября 2023
Корона
27.10.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 13 тур
5 : 3
Завершен
Пуща
6'
Е. Шикавка
18'
M. Remacle
32'
Д. Затор
88'
R. Deaconu
90+2'
R. Deaconu
63'
A. Siemaszko
65'
B. Poczobut
90'
M. Cholewiak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Пуща
90'
+4
Желтая карточка
R. Yakuba
Желтая карточка
B. Kwiecień
90'
+4
ГОЛ! 5:3!
R. Deaconu
Пас отдал
D. Błanik
90'
+2
90'
ГОЛ! 4:3!
M. Cholewiak
ГОЛ! 4:2!
R. Deaconu
Пас отдал
М. Годиньо
88'
88'
Замена
M. Walski
️️️️
W. Hajda
Замена
D. Błanik
️️️️
N.
88'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
80'
Замена
B. Kwiecień
️️️️
M. Remacle
80'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
J. Podgórski
69'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Czyżycki
69'
65'
ГОЛ! 3:2!
B. Poczobut
63'
ГОЛ! 3:1!
A. Siemaszko
Пас отдал
W. Hajda
61'
Замена
M. Koj
️️️️
А. Крачун
46'
Замена
H. Tomalski
️️️️
J. Serafin
46'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
M. Mesanovic
ГОЛ! 3:0!
Д. Затор
Пас отдал
J. Podgórski
32'
ГОЛ! 2:0!
M. Remacle
Пас отдал
N.
18'
16'
Желтая карточка
А. Крачун
ГОЛ! 1:0!
Е. Шикавка
Пас отдал
N.
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
10
Nono
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
28
Igor Pieprzyca
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
30
Adam Kramarz
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
44
Затор
66
6
28
Годиньо
98
8
18
9
Шикавка
4
10
4-5-1
48
27
3
8
22
Крачун
11
93
14
70
9
9
8
94
94
8
6
19
19
6
98
70
70
98
10
7
7
10
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
22
Крачун
21
21
22
Крачун
70
16
16
70
14
10
10
14
9
30
Майчрзак
30
Майчрзак
9
Остались в запасе
Корона
Пуща
87
Rafal Mamla
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
28
Igor Pieprzyca
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
28
Igor Pieprzyca
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Корона - Пуща
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Новости команд
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Корона
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
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