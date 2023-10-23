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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Варта
Сталь - Варта: обзор матча 23 октября 2023
Сталь
23.10.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 1
Завершен
Варта
75'
М. Луиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Варта
87'
Замена
T. Prikryl
️️️️
Б. Цыру
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
K. Getinger
80'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
M. Trąbka
80'
79'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
М. Луиш
Замена
M. Stępień
️️️️
K. Hinokio
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Луиш
Желтая карточка
M. Ehmann
70'
Замена
А. Яунземс
️️️️
Ł. Gerstenstein
62'
Замена
P. Wlazło
️️️️
М. Гилламьер
61'
61'
Замена
Д. Визингер
️️️️
M. Eppel
61'
Замена
К. Шмит
️️️️
С. Савич
61'
Замена
F. Borowski
️️️️
M. Żurawski
27'
Желтая карточка
M. Żurawski
Желтая карточка
M. Domański
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
23
Krystian Getinger
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
3-1-4-3
3
Эсселинк
21
5
6
Гилламьер
23
8
6
19
17
Шкурин
10
77
Кочальски
3-2-1-3
1
44
15
Цыру
4
2
Бартковски
21
90
Луиш
6
27
77
Савич
6
66
Яунземс
66
Яунземс
6
8
12
12
8
23
25
25
23
6
Гилламьер
18
18
6
Гилламьер
19
11
11
19
90
Луиш
8
Мяенпя
8
Мяенпя
90
Луиш
15
Цыру
47
47
15
Цыру
27
29
Визингер
29
Визингер
27
77
Савич
7
Шмит
7
Шмит
77
Савич
6
28
28
6
Остались в запасе
Сталь
Варта
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Сталь - Варта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
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Варта
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
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2022.01.18 14:49
1
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
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