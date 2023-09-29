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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Корона
Сталь - Корона: обзор матча 29 сентября 2023
Сталь
29.09.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
2 : 3
Завершен
Корона
33'
K. Getinger (П)
90+5'
Б. Эсселинк
20'
Е. Шикавка
22'
M. Remacle
74'
J. Konstantyn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Корона
ГОЛ! 2:3!
Б. Эсселинк
90'
+5
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
82'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
81'
81'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Remacle
76'
Замена
B. Kwiecień
️️️️
М. Годиньо
76'
Замена
R. Deaconu
️️️️
Y. Hofmeister
74'
ГОЛ! 1:3!
J. Konstantyn
Пас отдал
Y. Hofmeister
Замена
K. Meriluoto
️️️️
M. Trąbka
71'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
M. Domański
71'
63'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Czyżycki
62'
Желтая карточка
M. Czyżycki
Желтая карточка
P. Wlazło
60'
58'
Желтая карточка
J. Podgórski
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
54'
34'
Желтая карточка
M. Remacle
ГОЛ с пенальти! 1:2!
K. Getinger
33'
22'
ГОЛ! 0:2!
M. Remacle
Пас отдал
M. Czyżycki
20'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шикавка
Пас отдал
N.
15'
Желтая карточка
М. Годиньо
Желтая карточка
M. Ehmann
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
23
Krystian Getinger
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
3-5-3
3
Эсселинк
5
21
18
19
6
8
23
10
77
Кочальски
17
Шкурин
4-3-3
1
Деконски
28
Годиньо
44
Затор
6
66
98
8
18
4
10
9
10
6
Гилламьер
6
Гилламьер
10
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
6
12
12
6
23
11
11
23
19
9
9
19
28
Годиньо
94
94
28
Годиньо
18
70
70
18
8
7
7
8
98
19
19
98
Остались в запасе
Сталь
Корона
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
1
Konrad Forenc
ВР
9
Евгений Шикавка
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
9
Евгений Шикавка
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Сталь - Корона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
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