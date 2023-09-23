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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Сталь
Лех - Сталь: обзор матча 23 сентября 2023
Лех
23.09.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
37'
К. Вельде
40'
Ф. Мархвиньски
23'
M. Domański
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Сталь
71'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
71'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
M. Trąbka
62'
Замена
А. Яунземс
️️️️
Ł. Gerstenstein
62'
Замена
M. Stępień
️️️️
P. Wlazło
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Ф. Мархвиньски
62'
62'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
K. Hinokio
Желтая карточка
К. Вельде
44'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мархвиньски
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Вельде
Пас отдал
Ф. Мархвиньски
37'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Гургуль
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
M. Domański
Пас отдал
И. Шкурин
Замена
Э. Андерссон
️️️️
Д. Хотич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
2
Жоэль Перейра
ПЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
4-1-3-2
41
Мрозек
25
Дагерстол
16
Блажич
15
Гургуль
30
Червински
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Хотич
10
Мархвиньски
99
Вельде
77
Соуза
3-5-3
3
Эсселинк
5
21
6
18
23
8
19
17
Шкурин
10
77
Кочальски
10
Мархвиньски
2
Перейра
2
Перейра
10
Мархвиньски
10
Хотич
5
Андерссон
5
Андерссон
10
Хотич
15
Гургуль
18
Шимчак
18
Шимчак
15
Гургуль
8
6
Гилламьер
6
Гилламьер
8
6
66
Яунземс
66
Яунземс
6
18
12
12
18
23
11
11
23
19
9
9
19
Остались в запасе
Лех
Сталь
1
Филип Беднарек
ВР
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Лех - Сталь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
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