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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Сталь
Рух - Сталь: обзор матча 01 сентября 2023
Рух
01.09.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сталь
18'
D. Szczepan
45+1'
И. Шкурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Сталь
Замена
К. Скверчински
️️️️
T. Swędrowski
89'
Замена
M. Feliks
️️️️
T. Wójtowicz
88'
81'
Желтая карточка
P. Wlazło
Замена
K. Kasolik
️️️️
P. Szur
80'
80'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
И. Шкурин
80'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
M. Trąbka
74'
Замена
А. Яунземс
️️️️
K. Hinokio
74'
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
Замена
P. Sikora
️️️️
F. Starzyński
64'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
J. Letniowski
64'
63'
Желтая карточка
K. Getinger
51'
Желтая карточка
L.
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Шкурин
ГОЛ! 1:0!
D. Szczepan
Пас отдал
F. Starzyński
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Filip Starzyński
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
8
Patryk Sikora
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Мэттью Гилламьер
ОП
12
Mateusz Stępień
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-4-3
1
4
25
14
26
6
33
20
7
95
10
3-5-3
3
Эсселинк
21
6
6
18
23
8
19
10
17
Шкурин
77
Кочальски
4
2
2
4
6
77
Скверчински
77
Скверчински
6
7
10
10
7
10
8
8
10
33
19
19
33
19
6
Гилламьер
6
Гилламьер
19
6
12
12
6
8
66
Яунземс
66
Яунземс
8
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
Остались в запасе
Рух
Сталь
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
13
Konrad Jałocha
ВР
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Рух - Сталь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
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