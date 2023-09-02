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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Гурник
Лех - Гурник: обзор матча 02 сентября 2023
Лех
02.09.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 1
Завершен
Гурник
70'
А. Червински
45'
D. Yokota (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Гурник
87'
Замена
P. Krawczyk
️️️️
L. Podolski
87'
Замена
P. Olkowski
️️️️
D. Yokota
Желтая карточка
Ф. Шимчак
79'
78'
Замена
D. Pacheco
️️️️
Ш. Чиж
Замена
А. Собич
️️️️
К. Вельде
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Червински
Пас отдал
Д. Хотич
70'
68'
Замена
R. Dadok
️️️️
A. Kapralik
68'
Замена
Б. Секулич
️️️️
D. Szala
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Ба Луа
57'
51'
Желтая карточка
С. Муселик
Желтая карточка
Й. Карлстрем
45'
+1
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Yokota
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
53
Aleksander Nadolski
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
8
Dani Pacheco
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
3-1-2-3-1
41
Мрозек
16
Блажич
16
Милич
30
Червински
8
Карлстрем
5
Андерссон
10
Мархвиньски
99
Вельде
77
Соуза
50
Ба Луа
9
Ишак
3-3-4
31
2
26
Яницки
13
Янжа
55
Чиж
26
10
70
Муселик
17
13
Триантафиллопулос
20
50
Ба Луа
10
Хотич
10
Хотич
50
Ба Луа
99
Вельде
9
Собич
9
Собич
99
Вельде
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
20
96
96
20
17
16
16
17
2
2
Секулич
2
Секулич
2
55
Чиж
8
8
55
Чиж
10
22
22
10
Остались в запасе
Лех
Гурник
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
53
Aleksander Nadolski
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
53
Aleksander Nadolski
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Остались в запасе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Лех - Гурник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
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