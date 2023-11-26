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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 26 ноября 2023
Нордшелланд
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Орхус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Орхус
90'
+1
Замена
M. Akoto
️️️️
Д. Линкс
82'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
М. Кнудсен
78'
Желтая карточка
Э. Кал
76'
Замена
Я. Серра
️️️️
Т. Бек
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
М. Диоманде
60'
Замена
Л. Хей
️️️️
О. Вилладсен
60'
46'
Замена
Э. Кал
️️️️
Я. Андерсен
Желтая карточка
М. Диоманде
43'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Ингвартсен
36'
7'
Желтая карточка
Я. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Орхус
32
Jonathan Hutters
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Эрикссон
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
10
Диоманде
8
Нигрен
7
Ингвартсен
15
Осман
4-3-2-1
1
Хансен
26
Андерсен
14
Мельгор
5
Тингагер
2
Беймо
29
Брандхоф
6
Поульсен
4
Кнудсен
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
2
Вилладсен
3
Хей
3
Хей
2
Вилладсен
10
Диоманде
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
10
Диоманде
7
Ингвартсен
7
Расмуссен
7
Расмуссен
7
Ингвартсен
26
Андерсен
19
Кал
19
Кал
26
Андерсен
11
Линкс
27
27
11
Линкс
4
Кнудсен
21
Мадсен
21
Мадсен
4
Кнудсен
31
Бек
13
Серра
13
Серра
31
Бек
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
22
Andreas Pedersen
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Фарум Парк
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