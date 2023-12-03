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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Олимпиакос
Волос - Олимпиакос: обзор матча 03 декабря 2023
Волос
03.12.2023, воскресенье, 17:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Олимпиакос
20'
П. Мораитис
51'
Х. Мануэль Гарсия (П)
44'
А. Эль-Кааби (П)
54'
А. Калогеропулос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Олимпиакос
90'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
83'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
К. Корнетт
81'
Желтая карточка
М. Комба
76'
Замена
К. Корнетт
️️️️
М. Комба
76'
72'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
М. Камара
66'
Желтая карточка
К. Фортунис
Желтая карточка
К. Асланидис
60'
Замена
К. Асланидис
️️️️
П. Мораитис
59'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Калогеропулос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мануэль Гарсия
51'
Желтая карточка
А. Труй
47'
Вторая желтая
Г. Мигас
45'
+12
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
I. Kostić
42'
Желтая карточка
Г. Мигас
38'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
A. Luna
32'
28'
Желтая карточка
Г. Масурас
23'
Замена
С. Хецце
️️️️
П. Бьель
Пенальти не реализован!
П. Мораитис
20'
ГОЛ! 1:0!
П. Мораитис
20'
18'
Красная карточка
П. Рецос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Николай Алхо
(К)
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
8
Максимилиано Комба
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Волос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
92
Giannis Karakoutis
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-4-1-2
12
17
Алхо
16
4
Калогеропулос
35
Главчич
80
22
Мигас
22
Труй
8
Комба
11
Гарсия
45
Мораитис
4-2-3-1
1
Пасхалакис
4
Бьянсон
23
Родиней
45
Рецос
3
Ортега
10
Иборра
2
Камара
7
Фортунис
16
Бьель
7
Масурас
9
Эль-Кааби
80
3
Кицос
3
Кицос
80
45
Мораитис
4
Асланидис
4
Асланидис
45
Мораитис
8
Комба
92
Корнетт
92
Корнетт
8
Комба
16
Бьель
32
Хецце
32
Хецце
16
Бьель
2
Камара
12
Карвалью
12
Карвалью
2
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Масурас
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
Главный тренер
Константинос Брацос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
92
Giannis Karakoutis
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
92
Giannis Karakoutis
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Волос - Олимпиакос
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Panthessaliko, Volos
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