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ЦСКА - Ротор

20.08.2004, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА - Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ротор 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Ротор
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ротор 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ротор 0:1 ЦСКА
9 тур
29 апреля, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Ротор
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Ротор
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
23 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ротор
9 тур
17 мая, среда 00:00 Ротор 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 ЦСКА
8 тур
22 мая, суббота 00:00 ЦСКА 5:1 Ротор
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Ротор
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ротор 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:2 Ротор
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:0 Ротор
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ротор 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Ротор 2:2 ЦСКА
12 тур
24 июня, суббота 00:00 ЦСКА 1:4 Ротор
Чемпионат России 1994
25 тур
23 сентября, пятница 00:00 Ротор 2:1 ЦСКА
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Ротор
Чемпионат России 1993
19 тур
10 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ротор
3 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Ротор 3:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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