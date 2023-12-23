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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Фат
Аль-Таавун - Аль-Фат: обзор матча 23 декабря 2023
Аль-Таавун
23.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фат
90+4'
Ж. Педро
30'
С. Аль-Наджди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Фат
Пенальти не реализован!
А. Эль-Махдиуи
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
С. Баатия
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
90'
+4
90'
Желтая карточка
М. Саадан
Желтая карточка
А. Адам
54'
Замена
А. Адам
️️️️
Ф. Аль-Абдулразик
46'
41'
Желтая карточка
С. Бендебка
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Наджди
Пас отдал
А. Мухтар
Желтая карточка
Ф. Аль-Абдулразик
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
17
Марван Саадан
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
8
Али Мухтар
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
21
Джанини
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
19
Аль-Абдулразик
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
2-3-2-1-2
35
Ринне
17
Саадан
87
Аль-Уджами
14
Аль-Фухаид Салах
8
Мухтар
28
Бендебка
15
Баатия
83
Аль-Наджди
11
Батна
29
Аль-Масуд
49
19
Аль-Абдулразик
9
Адам
9
Адам
19
Аль-Абдулразик
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Фат
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
26
Мустафа Малайека
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
34
Ziyad Al Refaei
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Фат
2
3
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
19
Офсайды
1
0
Количество передач
565
273
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Shehri, Saudi Arabia
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