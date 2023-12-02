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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Таавун
Аль-Шабаб - Аль-Таавун: обзор матча 02 декабря 2023
Аль-Шабаб
02.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Таавун
33'
Я. Карраско (П)
55'
Ж. Педро
62'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Таавун
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Педро
88'
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
М. Барроу
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Х. Аль-Монассар
75'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Жуниор
75'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
А. Радиф
66'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Э. Банега
66'
62'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педро
Желтая карточка
Г. Куэльяр
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Флавио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Карраско
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
4
Аль-Шарари
4
Сантос
88
Аль-Ями
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
10
Карраско
13
Жуниор
21
Радиф
3-1-3-1-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
29
Бахусайн
15
Аль-Ояяри
9
Педро
99
Барроу
52
Аль-Монассар
12
Канаба
12
Канаба
52
Аль-Монассар
11
Банега
11
Бахебри
11
Бахебри
11
Банега
21
Радиф
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
21
Радиф
13
Жуниор
13
Диалло
13
Диалло
13
Жуниор
99
Барроу
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Таавун
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Таавун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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