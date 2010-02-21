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0
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21 сентября 2023, 16:37
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
21 февраля, 09:51
10
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1 : 0
15.02.2024
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Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент

Шериф - Маккаби Х - 26 июля 2023

Шериф
26.07.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Маккаби Х
28' А. Талаль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шериф - Маккаби Х
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Франтзди Пьеррот
90' +4
Желтая карточка
Даниэль Сандгрен
88'
Замена
Маор Кандиль ️️️️➡️️ Долев Азиза
Желтая карточка
Константинос Апостолакис
86'
70'
Желтая карточка
Пьер Корню
Замена
Vinicius ️️️️➡️️ Жером Нгом Мбекели
69'
62'
Замена
Лиор Рафаэлов ️️️️➡️️ Диа Саба
Желтая карточка
Жером Нгом Мбекели
51'
46'
Замена
Махмуд Жабер ️️️️➡️️ Goni Naor
ГОЛ! 1:0
Амин Талаль
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
23
Кристиан Товар
ЦЗ
20
Армель Зохури
ПЗ
16
Константинос Апостолакис
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
69
Петер Адемо
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Goni Naor
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
8
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
ЦФ
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
31
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
26
Махмуд Жабер
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
19
Эрик Шуранов
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
4-1-3-2
35
Коваль
20
Зохури
42
Гарананга
23
Товар
16
Апостолакис
18
Куабу
69
Адемо
14
Талаль
8
Паулу
90
Энрике
17
Нгом Мбекели
3-3-2-2
16
Нитцан
3
Голдберг
30
Сек
18
2
Сандгрен
4
Мохамед
27
Корню
9
Чери
8
Азиза
91
Саба
9
Пьеррот
17
Нгом Мбекели
27
27
17
Нгом Мбекели
8
Азиза
23
Кандиль
23
Кандиль
8
Азиза
18
26
Жабер
26
Жабер
18
91
Саба
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
91
Саба
Остались в запасе
Шериф
Маккаби Х
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
8
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
ЦФ
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
31
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
19
Эрик Шуранов
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
8
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
ЦФ
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
31
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
19
Эрик Шуранов
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Шериф - Маккаби Х
2
3
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
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- : -
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