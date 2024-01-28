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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Твенте
Фейеноорд - Твенте: обзор матча 28 января 2024
Фейеноорд
28.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Твенте
82'
Замена
С. Стейн
️️️️
К. Эйтинг
82'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
Д. Ротс
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Траунер
70'
67'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Влап
Замена
Я. Минте
️️️️
И. Пайшао
62'
Замена
О. Лингр
️️️️
Т. ван дер Белт
62'
59'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Бренет
59'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Хилгерс
Пенальти не реализован!
С. Хименес
47'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Сем Стейн
АП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
20
ван дер Белт
27
Виффер
23
Тимбер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
29
Хименес
3-3-2-2
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Эйтинг
5
Смал
23
Садилек
6
Киоло
11
Ротс
14
Влап
18
Траунер
3
Белен
3
Белен
18
Траунер
20
ван дер Белт
32
Лингр
32
Лингр
20
ван дер Белт
2
Ньивкоп
24
Дилросун
24
Дилросун
2
Ньивкоп
14
Пайшао
11
Минте
11
Минте
14
Пайшао
11
Ротс
41
Бесселинк
41
Бесселинк
11
Ротс
30
Бренет
10
10
30
Бренет
6
Эйтинг
14
Стейн
14
Стейн
6
Эйтинг
14
Влап
37
Унювар
37
Унювар
14
Влап
2
Хилгерс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
2
Хилгерс
Остались в запасе
Фейеноорд
Твенте
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Арне Слот
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Фейеноорд - Твенте
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
8
6
Офсайды
2
2
Количество передач
591
365
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.44
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Де Кейп
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