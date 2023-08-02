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Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
2 августа 2023, 18:53
2
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
2 августа 2023, 18:30
3
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле
9 апреля 2023, 11:40
2
Фанаты «Торпедо» оскорбили президента клуба Геркуса
29 января 2023, 19:45
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Торпедо-2

Динамо Вг - Торпедо-2 - 22 июля 2023

Динамо Вг
22.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Россия
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