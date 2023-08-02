Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле
Фанаты «Торпедо» оскорбили президента клуба Геркуса
Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле
Фанаты «Торпедо» оскорбили президента клуба Геркуса