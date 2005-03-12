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Крылья Советов - Алания

12.03.2005, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 1 тур Крылья Советов - Алания
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Алания 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Алания 4:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Алания
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Алания 5:0 Крылья Советов
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:2 Алания
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:3 Алания
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Алания 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
13 тур
28 июня, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Алания
Чемпионат России 1994
23 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Крылья Советов
13 тур
18 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
21 тур
20 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
5 тур
3 апреля, суббота 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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