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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ренн
Брест - Ренн: обзор матча 02 сентября 2023
Брест
02.09.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ренн
Замена
А. Лебе
️️️️
Р. дель Кастильо
90'
+4
Желтая карточка
Б. Шардонне
90'
+3
90'
+3
Замена
Ф. Ридер
️️️️
А. Калимуэндо
89'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Трюффер
Желтая карточка
Ж. Мартен
80'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
74'
73'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Замена
А. Дари
️️️️
Л. Брассье
69'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Камара
69'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
69'
68'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Гуири
46'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
46'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Э. Ле Фе
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
33
Djibril Konté
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
2
Локо
3
Брассье
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
4-1-2-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
3
Брассье
20
Дари
20
Дари
3
Брассье
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
20
дель Кастильо
10
Лебе
10
Лебе
20
дель Кастильо
45
Камара
7
Браими
7
Браими
45
Камара
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
3
Трюффер
24
Белосян
24
Белосян
3
Трюффер
28
Ле Фе
7
Сантамария
7
Сантамария
28
Ле Фе
15
Калимуэндо
32
Ридер
32
Ридер
15
Калимуэндо
27
Бурижо
14
Дуэ
14
Дуэ
27
Бурижо
9
Гуири
7
Салах
7
Салах
9
Гуири
Остались в запасе
Брест
Ренн
37
Грегуар Кудер
ВР
9
Аксель Камблан
АП
33
Djibril Konté
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
9
Аксель Камблан
АП
33
Djibril Konté
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Брест - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
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