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«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»
18 сентября 2020, 16:16
51
Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира
24 августа 2017, 23:50
3
«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года
18 августа 2017, 01:50
3
Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»
17 августа 2017, 23:37
4
«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»
18 сентября 2020, 16:16
51
Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира
24 августа 2017, 23:50
3
«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года
18 августа 2017, 01:50
3
Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»
17 августа 2017, 23:37
4
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Хаверфордвест Каунти

Шкендия - Хаверфордвест Каунти - 13 июля 2023

Шкендия
13.07.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Хаверфордвест Каунти
47' A. Shala
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Шкендия - Хаверфордвест Каунти
Матч завершен
Желтая карточка
Мевлан Адили
90' +2
Замена
Almir Aganspahić ️️️️➡️️ Dashmir Elezi
60'
ГОЛ! 1:0
Adenis Shala
47'
Желтая карточка
Kamer Qaka
41'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
85
Мевлан Адили
ЦЗ
7
Eraldo Cinari
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
6
Ardian Limani
ЦФ
28
Kamer Qaka
ЦФ
1
Davor Taleski
ЦФ
17
Adenis Shala
ЦФ
9
Dashmir Elezi
ЦФ
5
Klisman Cake
ЦФ
Хаверфордвест Каунти
10
Jordan Davies
ЦФ
Шкендия
38
Amir Nuhija
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
18
Almir Aganspahić
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Хаверфордвест Каунти
1-1-1-5
85
Адили
7
8
Тотре
1
5
9
17
28
1
10
9
18
18
9
Остались в запасе
Шкендия
Хаверфордвест Каунти
38
Amir Nuhija
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Остались в запасе
38
Amir Nuhija
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Остались в запасе
Статистика матча Шкендия - Хаверфордвест Каунти
2
Желтые карточки
2
0
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
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