«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
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