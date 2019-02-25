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7
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
25 февраля, 17:08
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
25 февраля, 15:41
4
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
25 февраля, 12:33
19
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
25 февраля, 10:31
17
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11
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12
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БАТЭ - Партизани - 18 июля 2023

БАТЭ
18.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Матч завершен
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Партизани
71' В. Малькевич
90+12' А. Шестюк
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол БАТЭ - Партизани
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Александр Шестюк
90' +12
Замена
Илья Василевич ️️️️➡️️ Артем Концевой
90' +2
Замена
Александр Шестюк ️️️️➡️️ Владислав Малькевич
90' +2
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Денис Гречихо
86'
Замена
Дмитрий Подстрелов ️️️️➡️️ Дмитрий Антилевский
83'
76'
Замена
Эрос Грезда ️️️️➡️️ Теди Кара
76'
Замена
Магуэтт Гуйе ️️️️➡️️ Виктор Да Силва
ГОЛ! 1:0
Владислав Малькевич
71'
68'
Желтая карточка
Валентино Муратай
34'
Желтая карточка
Давид Атанаскоски
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Валерий Громыко
АП
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
17
Данила Нечаев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
18
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
34
Салиу Сембене
ЦЗ
44
Анди Хадрой
ПЗ
21
Валентино Муратай
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Виктор Да Силва
АП
22
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
23
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Илья Василевич
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
88
Сабит Билали
ЦП
14
Магуэтт Гуйе
АП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
3-3-1-1-2
47
Кудравец
17
Малькевич
5
Бане
3
Хадаркевич
14
Жимо
3
Бочеров
17
Нечаев
18
Гречихо
22
Громыко
90
Антилевский
80
Концевой
4-2-1-1
60
Кирко
44
Хадрой
28
Сота
34
Сембене
3
Атанаскоски
21
Муратай
99
Ррапай
20
Да Силва
22
Кара
18
Гречихо
8
Исламович
8
Исламович
18
Гречихо
90
Антилевский
23
Подстрелов
23
Подстрелов
90
Антилевский
80
Концевой
9
Василевич
9
Василевич
80
Концевой
17
Малькевич
13
Шестюк
13
Шестюк
17
Малькевич
20
Да Силва
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Да Силва
22
Кара
11
Грезда
11
Грезда
22
Кара
Остались в запасе
БАТЭ
Партизани
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
88
Сабит Билали
ЦП
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
88
Сабит Билали
ЦП
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Зоран Зекич
Статистика матча БАТЭ - Партизани
2
Желтые карточки
0
2
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Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
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