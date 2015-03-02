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3 марта, 13:52
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Урарту

Зриньски - Урарту - 18 июля 2023

Зриньски
18.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Матч завершен
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Урарту
27' Н. Билбия
94' Т. Киш (П)
74' Н. Григорян
90+1' Н. Григорян (П)
105+3' А. Максименко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зриньски - Урарту
Матч завершен
ГОЛ! Хрвойе Баришич
4:3
ГОЛ! Матей Сенич
3:3
Пенальти не реализован
Eduardo
Пенальти не реализован
Дамир Зломислич
ГОЛ! Нарек Григорян
2:3
ГОЛ! Звонимир Козули
2:2
ГОЛ! Арас Озбилиз
1:2
ГОЛ! Томислав Киш
1:1
ГОЛ! Артем Максименко
0:1
105' +3
ГОЛ! 2:3
Артем Максименко
Желтая карточка
Марко Марич
105' +1
ГОЛ с пенальти! 2:2
Томислав Киш
94'
Замена
Томислав Киш ️️️️➡️️ Неманья Билбия
91'
90' +1
ГОЛ с пенальти! 1:2
Нарек Григорян
81'
Замена
K. Melkonyan ️️️️➡️️ N. Antwi
Замена
Керим Мемиджа ️️️️➡️️ Лука Марин
80'
Замена
Звонимир Козули ️️️️➡️️ Дарио Канаджижа
75'
74'
ГОЛ! 1:1
Нарек Григорян
70'
Желтая карточка
Жирайр Маргарян
68'
Замена
Арас Озбилиз ️️️️➡️️ Драман Салу
68'
Замена
Артем Максименко ️️️️➡️️ Эрик Пилоян
Замена
Франко Саблич ️️️️➡️️ Марио Чуже
61'
Замена
Дамир Зломислич ️️️️➡️️ Мато Станич
61'
60'
Замена
Eduardo ️️️️➡️️ Павел Могилевец
55'
Желтая карточка
Драман Салу
46'
Замена
Темур Джикия ️️️️➡️️ Леон Сабуа
ГОЛ! 1:0
Неманья Билбия
27'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
35
Марко Марич
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
23
Мато Станич
ОП
20
Антонио Иванчич
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Йосип Чорлука
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
99
Неманья Билбия
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Урарту
42
Александр Мелихов
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
14
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
18
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зриньски
12
Антонио Сольдо
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
22
Алдин Хрванович
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
10
Томислав Киш
ЦФ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
9
Франко Саблич
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦФ
Урарту
16
Barry Isaac
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
17
Eduardo
ЦП
55
Артем Максименко
ПВ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
77
Темур Джикия
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
3-1-4-2
35
Марич
2
Марин
4
Баришич
95
Сенич
23
Станич
20
Иванчич
6
Чорлука
91
Тичинович
5
Канаджижа
25
Чуже
99
Билбия
4-2-1-3
42
Мелихов
14
Пилоян
4
Цымбалюк
13
Зотько
15
Маргарян
26
Салу
28
Могилевец
30
Григорян
18
Сабуа
20
33
2
Марин
50
Мемиджа
50
Мемиджа
2
Марин
23
Станич
8
Зломислич
8
Зломислич
23
Станич
99
Билбия
10
Киш
10
Киш
99
Билбия
25
Чуже
9
Саблич
9
Саблич
25
Чуже
5
Канаджижа
7
Козули
7
Козули
5
Канаджижа
26
Салу
23
Озбилиз
23
Озбилиз
26
Салу
28
Могилевец
17
17
28
Могилевец
14
Пилоян
55
Максименко
55
Максименко
14
Пилоян
20
10
10
20
18
Сабуа
77
Джикия
77
Джикия
18
Сабуа
Остались в запасе
Зриньски
Урарту
12
Антонио Сольдо
ВР
19
Tarik Ramić
ЦП
22
Алдин Хрванович
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
16
Barry Isaac
ЦЗ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
12
Антонио Сольдо
ВР
19
Tarik Ramić
ЦП
22
Алдин Хрванович
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Остались в запасе
16
Barry Isaac
ЦЗ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зриньски - Урарту
1
2
Желтые карточки
1
2
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12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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