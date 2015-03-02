37-летний Глушаков ответил, сколько еще планирует играть

Глушаков рассказал о положении дел в российском футболе

Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»

В «Зените» ответили Глушакову, который сказал, что его трижды звали в петербургский клуб