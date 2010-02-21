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20 февраля, 13:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
21 февраля, 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
20 февраля, 15:19
3
Лесовой сказал, какие позиции в РПЛ мог бы занять «Маккаби» Хф
20 февраля, 13:40
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Лига конференций, 1/16 финала
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1 : 0
15.02.2024
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Гент
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21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент

Хэмран - Маккаби Х - 11 июля 2023

Хэмран
11.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 4
Матч завершен
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Маккаби Х
41' Ф. Пьеррот
57' Ф. Пьеррот
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэмран - Маккаби Х
Матч завершен
68'
Замена
Эрик Шуранов ️️️️➡️️ Франтзди Пьеррот
68'
Замена
Махмуд Жабер ️️️️➡️️ Али Мохамед
Желтая карточка
Урош Джуранович
61'
57'
ГОЛ! 0:2
Франтзди Пьеррот
41'
ГОЛ! 0:1
Франтзди Пьеррот
Желтая карточка
Стив Борг
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
42
Nemanja Krstić
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
91
Emerson
ЦП
98
Jonny
ЦФ
12
Roko Prša
ЦФ
15
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Урош Джуранович
ЦФ
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
18
Goni Naor
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Хэмран
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
17
Julian Nenov
ЦФ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
15
Ори Дахан
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
26
Махмуд Жабер
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
19
Эрик Шуранов
ЦФ
14
Aviel Zargari
ЦФ
2-3-4
22
Маркетти
3
Камензули
4
Борг
42
27
91
98
23
Джуранович
15
Корбалан
12
3-3-1-2
16
Нитцан
18
3
Голдберг
30
Сек
2
Сандгрен
4
Мохамед
27
Корню
9
Чери
21
Давид
9
Пьеррот
4
Мохамед
26
Жабер
26
Жабер
4
Мохамед
9
Пьеррот
19
Шуранов
19
Шуранов
9
Пьеррот
Остались в запасе
Хэмран
Маккаби Х
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
17
Julian Nenov
ЦФ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
55
Рами Гершон
ВР
15
Ори Дахан
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Aviel Zargari
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
17
Julian Nenov
ЦФ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
15
Ори Дахан
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Aviel Zargari
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Хэмран - Маккаби Х
2
Желтые карточки
2
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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