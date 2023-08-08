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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Плимут Аргайл - Лейтон Ориент
Плимут Аргайл - Лейтон Ориент: обзор матча 08 августа 2023
Плимут Аргайл
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
25'
Б. Уэйн
38'
Б. Уэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Лейтон Ориент
90'
+8
Желтая карточка
H. Sodje
90'
+2
Желтая карточка
Z. Obiero
Замена
J. Houghton
️️️️
Б. Уэйн
88'
86'
Замена
H. Sodje
️️️️
И. Гэлбрейт
Замена
Р. Харди
️️️️
Ф. Иссака
76'
71'
Замена
Z. Obiero
️️️️
Д. Пигот
67'
Замена
I. El Mizouni
️️️️
Р. Сотириу
60'
Замена
Д. Суини
️️️️
Д. Хаппе
Замена
C. Roberts
️️️️
Л. Кандл
59'
Замена
К. Райт
️️️️
Ф. Азаз
58'
Желтая карточка
Л. Кандл
48'
46'
Желтая карточка
Р. Сотириу
Замена
А. Рэнделл
️️️️
К. Кесслер-Хейден
46'
46'
Замена
T. Archibald
️️️️
Д. Грэм
44'
Желтая карточка
Д. Пигот
ГОЛ! 2:0!
Б. Уэйн
Пас отдал
T. Wright
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уэйн
25'
22'
Желтая карточка
J. Brown
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
14
Saxon Earley
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
19
Omar Beckles
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Руел Сотириу
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
24
Caleb Roberts
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Лейтон Ориент
25
Harrison Sodje
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
32
Charlie Pegrum
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
35
Zech Obiero
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
3-2-5
25
Бертон
20
Кесслер-Хейден
5
Плегесуэло
18
25
Уоррингтон
25
Кандл
17
14
10
Азаз
25
Иссака
19
Уэйн
3-2-1-4
13
2
Хант
2
Джеймс
19
8
Гэлбрейт
20
Монкур
10
Грэм
6
26
Хаппе
39
Пигот
17
Сотириу
20
Кесслер-Хейден
4
Рэнделл
4
Рэнделл
20
Кесслер-Хейден
10
Азаз
23
Райт
23
Райт
10
Азаз
25
Кандл
24
24
25
Кандл
19
Уэйн
4
4
19
Уэйн
25
Иссака
39
Харди
39
Харди
25
Иссака
8
Гэлбрейт
25
25
8
Гэлбрейт
26
Хаппе
3
Суини
3
Суини
26
Хаппе
17
Сотириу
8
8
17
Сотириу
39
Пигот
35
35
39
Пигот
10
Грэм
44
44
10
Грэм
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Лейтон Ориент
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
32
Charlie Pegrum
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Остались в запасе
32
Charlie Pegrum
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Плимут Аргайл - Лейтон Ориент
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
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