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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 10 ноября 2023
Атлетик
10.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 3
Завершен
Сельта
37'
О. Сансет
45+5'
Г. Гурусета
52'
Г. Гурусета
90+8'
А. Беренгер (П)
25'
Я. Аспас
41'
Ж. Бамба
66'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Сельта
ГОЛ с пенальти! 4:3!
А. Беренгер
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
В. Гуаита
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+2
89'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
85'
84'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Ж. Бамба
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
80'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
80'
72'
Пенальти не реализован!
Я. Аспас
69'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
69'
66'
ГОЛ! 3:3!
Й. Ларсен
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
У. Симон
56'
ГОЛ! 3:2!
Г. Гурусета
52'
ГОЛ! 2:2!
Г. Гурусета
Пас отдал
Н. Уильямс
45'
+5
41'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бамба
39'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 1:1!
О. Сансет
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
О. Мингеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
20
Васкес
23
Санчес
8
Бельтран
8
Дотор
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
8
Бельтран
17
де ла Торре
17
де ла Торре
8
Бельтран
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
19
Бамба
10
Серви
10
Серви
19
Бамба
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Атлетик - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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