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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 05 ноября 2023
Вильярреал
05.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
86'
Ж. Морено
87'
А. Серлот
2'
И. Руис де Галаррета
22'
Н. Уильямс
30'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
89'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 2:3!
А. Серлот
Пас отдал
Ж. Морено
87'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Морено
Пас отдал
Э. Капу
86'
86'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
86'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
И. Акомах
77'
Желтая карточка
К. Фемения
76'
76'
Замена
У. Гомес
️️️️
Н. Уильямс
76'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
И. Руис де Галаррета
Желтая карточка
А. Манди
74'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
72'
67'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Альтимира
65'
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Парехо
64'
Замена
А. Манди
️️️️
М. Габбиа
46'
Замена
А. Морено
️️️️
К. Ромеро
46'
44'
Желтая карточка
О. де Маркос
41'
Желтая карточка
Н. Уильямс
30'
ГОЛ! 0:3!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
22'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Желтая карточка
М. Габбиа
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Руис де Галаррета
Пас отдал
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
39
Альбиоль
46
Габбиа
20
Ромеро
2
Альтимира
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
11
Акомах
9
Серлот
7
Морено
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
20
Ромеро
5
Морено
5
Морено
20
Ромеро
46
Габбиа
2
Манди
2
Манди
46
Габбиа
2
Альтимира
17
Фемения
17
Фемения
2
Альтимира
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
11
Акомах
10
Паскуаль
10
Паскуаль
11
Акомах
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
10
Уильямс
46
Гомес
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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