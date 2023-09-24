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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 24 сентября 2023
Райо Вальекано
24.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
16'
К. Перес
15'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
89'
Замена
К. Ромеро
️️️️
Й. Пино
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
88'
78'
Вторая желтая
А. Морено
76'
Замена
Э. Капу
️️️️
С. Комесанья
76'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Баэна
73'
Желтая карточка
С. Комесанья
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
70'
Замена
О. Трехо
️️️️
К. Перес
69'
Желтая карточка
С. Камельо
63'
62'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
61'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
60'
56'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
А. Гарсия
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Перес
Пас отдал
Р. де Томас
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
20
Баллиу
23
Валентин
71
Перес
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
9
де Томас
4-2-2-2
1
Йоргенсен
39
Альбиоль
8
Фойт
2
Манди
5
Морено
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
71
Перес
8
Трехо
8
Трехо
71
Перес
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
10
Пино
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Пино
14
Комесанья
6
Капу
6
Капу
14
Комесанья
7
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
7
Морено
10
Баэна
25
Моралес
25
Моралес
10
Баэна
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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