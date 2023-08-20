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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Хетафе
Жирона - Хетафе: обзор матча 20 августа 2023
Жирона
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
12'
Я. Эррера
55'
К. Стуани
65'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дуарте
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
А. Мартинес
90'
88'
Замена
Г. Ривера
️️️️
Д. Суарес
Замена
П. Торре
️️️️
И. Мартин
84'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Савиньо
72'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Стуани
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Стуани
65'
Желтая карточка
И. Мартин
62'
59'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Б. Майорал
59'
Замена
Порту
️️️️
С. Митрович
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
Пас отдал
М. Гутьеррес
55'
50'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
П. Газзанига
45'
+3
29'
Желтая карточка
С. Митрович
28'
Желтая карточка
Б. Майорал
ГОЛ! 1:0!
Я. Эррера
Пас отдал
Савиньо
12'
7'
Желтая карточка
Х. Латаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Сильви Клуа
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
23
Икер Альмена
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
10
Санти Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
3
Гутьеррес
22
Мартинес
5
Лопес
24
Гарсия
21
Эррера
17
Савиньо
23
Мартин
11
Цыганков
7
Стуани
3-2-2-2
13
Сорья
23
Митрович
17
Альварес
2
Джене
22
Суарес
22
Дуарте
88
Максимович
10
Аленья
9
Латаса
9
Майорал
22
Мартинес
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
22
Мартинес
23
Мартин
20
Торре
20
Торре
23
Мартин
17
Савиньо
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Савиньо
7
Стуани
9
Довбик
9
Довбик
7
Стуани
22
Суарес
30
Ривера
30
Ривера
22
Суарес
23
Митрович
10
Порту
10
Порту
23
Митрович
9
Майорал
11
Лосано
11
Лосано
9
Майорал
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
10
Санти Гарсия
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
10
Санти Гарсия
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Жирона - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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