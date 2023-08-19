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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 19 августа 2023
Осасуна
19.08.2023, суббота, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
11'
И. Уильямс
20'
Г. Гурусета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
У. Симон
Красная карточка
Л. Авила
90'
+5
Замена
П. Ибаньес
️️️️
М. Гомес
85'
84'
Замена
Б. Прадос
️️️️
И. Гарсия де Альбенис
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
74'
71'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
65'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
65'
Замена
А. Эррера
️️️️
Г. Гурусета
Замена
Л. Авила
️️️️
Л. Торро
61'
60'
Вторая желтая
О. Сансет
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
60'
Желтая карточка
Д. Гарсия
59'
47'
Желтая карточка
О. Сансет
38'
Желтая карточка
И. Леке
34'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
20'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гурусета
Пас отдал
Н. Уильямс
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Айтор
22
Мохика
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
3
Гарсия де Альбенис
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
16
Гомес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
16
Гомес
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
6
Торро
6
Авила
6
Авила
6
Торро
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
3
Гарсия де Альбенис
6
Прадос
6
Прадос
3
Гарсия де Альбенис
11
Гурусета
21
Эррера
21
Эррера
11
Гурусета
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
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