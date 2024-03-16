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Вест Хэм - Астон Вилла

16.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Вест Хэм - Астон Вилла
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
9 тур
21 октября, суббота 17:00 Астон Вилла Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
27 тур
12 марта, воскресенье 17:00 Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
4 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Астон Вилла 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
10 тур
31 октября, воскресенье 19:30 Астон Вилла 1:4 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
3 февраля, среда 23:15 Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
10 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
5 тур
16 сентября, понедельник 22:00 Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:0 Астон Вилла
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Астон Вилла 0:2 Вест Хэм
10 тур
2 ноября, суббота 19:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
10 февраля, воскресенье 17:30 Астон Вилла 2:1 Вест Хэм
1 тур
18 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 1:2 Астон Вилла
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
2 тур
4 ноября, среда 22:45 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
18 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Хэм 2:2 Астон Вилла
9 тур
6 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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