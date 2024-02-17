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Ноттингем Форест - Вест Хэм

17.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 25 тур Ноттингем Форест - Вест Хэм
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
12 тур
11 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
25 тур
25 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест
2 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
5 января, воскресенье 16:00 Ноттингем Форест 5:0 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
21 января, суббота 19:00 Вест Хэм 2:1 Ноттингем Форест
5 тур
28 августа, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:4 Вест Хэм
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
30 января, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:2 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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