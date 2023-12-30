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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

30.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 20 тур Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
31 тур
16 апреля, воскресенье 18:30 Ноттингем Форест 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
27 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/2 финала
ответный матч		 1 февраля, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 25 января, среда 23:00 Ноттингем Форест 0:3 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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