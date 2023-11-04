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Тоттенхэм - Челси

04.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 11 тур Тоттенхэм - Челси
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
25 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 2:0 Челси
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Челси 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 19:30 Челси 2:0 Тоттенхэм
5 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:3 Челси
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:45 Тоттенхэм 0:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 5 января, среда 22:45 Челси 2:0 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2021

4 августа, среда 21:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
4 февраля, четверг 23:00 Тоттенхэм 0:1 Челси
10 тур
29 ноября, воскресенье 19:30 Челси 0:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
29 сентября, вторник 21:45 Тоттенхэм 1:1
(5:4)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
22 февраля, суббота 15:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
18 тур
22 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 23:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
13 тур
24 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, четверг 22:45 Челси 2:1
(4:2)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 8 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
32 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Челси 1:3 Тоттенхэм
2 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:2 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
22 апреля, суббота 19:15 Челси 4:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
4 января, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Челси
13 тур
26 ноября, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Челси 2:2 Тоттенхэм
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
1 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 20:30 Тоттенхэм 5:3 Челси
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 21:30 Челси 4:0 Тоттенхэм
6 тур
28 сентября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
8 мая, среда 22:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
8 тур
20 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:4 Челси
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
15 апреля, воскресенье 21:00 Тоттенхэм 1:5 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 16:45 Челси 0:0 Тоттенхэм
17 тур
22 декабря, четверг 23:59 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
17 апреля, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Челси
6 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Челси
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
27 тур
19 марта, среда 23:00 Тоттенхэм 4:4 Челси
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Кубок Английской Лиги (2007/2008)
Финал,
24 февраля, воскресенье 18:00 Челси 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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