Тоттенхэм - Челси

|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|23 тур
|23 января, воскресенье
|19:30
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм
|5 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|0:3
|Челси
|22 тур
|4 февраля, четверг
|23:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Челси
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|0:0
|Тоттенхэм
|27 тур
|22 февраля, суббота
|15:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|18 тур
|22 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|0:2
|Челси
|28 тур
|27 февраля, среда
|23:00
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм
|13 тур
|24 ноября, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|3:1
|Челси
|32 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Челси
|1:3
|Тоттенхэм
|2 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Челси
|20 тур
|4 января, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|13 тур
|26 ноября, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|36 тур
|2 мая, понедельник
|22:00
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:00
|Тоттенхэм
|0:0
|Челси
|20 тур
|1 января, четверг
|20:30
|Тоттенхэм
|5:3
|Челси
|14 тур
|3 декабря, среда
|22:45
|Челси
|3:0
|Тоттенхэм
|29 тур
|8 марта, суббота
|21:30
|Челси
|4:0
|Тоттенхэм
|6 тур
|28 сентября, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|30 тур
|24 марта, суббота
|16:45
|Челси
|0:0
|Тоттенхэм
|17 тур
|22 декабря, четверг
|23:59
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|35 тур
|30 апреля, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|35 тур
|17 апреля, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Челси
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Челси
|3:0
|Тоттенхэм
|30 тур
|21 марта, суббота
|18:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Челси
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Челси
|1:1
|Тоттенхэм
|27 тур
|19 марта, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|4:4
|Челси
|22 тур
|12 января, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0