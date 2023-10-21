Астон Вилла - Вест Хэм

|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|1:1
|Астон Вилла
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|0:1
|Вест Хэм
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|1:1
|Астон Вилла
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|0:1
|Вест Хэм
|29 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|2:1
|Астон Вилла
|10 тур
|31 октября, воскресенье
|19:30
|Астон Вилла
|1:4
|Вест Хэм
|22 тур
|3 февраля, среда
|23:15
|Астон Вилла
|1:3
|Вест Хэм
|10 тур
|30 ноября, понедельник
|23:00
|Вест Хэм
|2:1
|Астон Вилла
|38 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|1:1
|Астон Вилла
|5 тур
|16 сентября, понедельник
|22:00
|Астон Вилла
|0:0
|Вест Хэм
|24 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Вест Хэм
|2:0
|Астон Вилла
|18 тур
|26 декабря, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вест Хэм
|36 тур
|9 мая, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|1:0
|Вест Хэм
|11 тур
|8 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:0
|Астон Вилла
|25 тур
|8 февраля, суббота
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Вест Хэм
|10 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|0:0
|Астон Вилла
|26 тур
|10 февраля, воскресенье
|17:30
|Астон Вилла
|2:1
|Вест Хэм
|1 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:0
|Астон Вилла
|33 тур
|16 апреля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:2
|Астон Вилла
|1 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:0
|Вест Хэм
|22 тур
|17 января, воскресенье
|16:30
|Астон Вилла
|0:0
|Вест Хэм
|2 тур
|4 ноября, среда
|22:45
|Вест Хэм
|2:1
|Астон Вилла
|33 тур
|18 апреля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вест Хэм
|18 тур
|20 декабря, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|0:1
|Астон Вилла
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|2:2
|Астон Вилла
|9 тур
|6 октября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:0
|Вест Хэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0