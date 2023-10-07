Эвертон - Борнмут

|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Эвертон
|1:0
|Борнмут
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:0
|Эвертон
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Эвертон
|1:0
|Борнмут
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:0
|Эвертон
|38 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|1:3
|Борнмут
|5 тур
|15 сентября, воскресенье
|16:00
|Борнмут
|3:1
|Эвертон
|22 тур
|13 января, воскресенье
|17:15
|Эвертон
|2:0
|Борнмут
|3 тур
|25 августа, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:2
|Эвертон
|21 тур
|30 декабря, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:1
|Эвертон
|6 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Эвертон
|2:1
|Борнмут
|24 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|6:3
|Борнмут
|6 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|Борнмут
|1:0
|Эвертон
|36 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|2:1
|Борнмут
|14 тур
|28 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:3
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0