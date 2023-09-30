Тоттенхэм - Ливерпуль

|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|4:3
|Тоттенхэм
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ливерпуль
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|4:3
|Тоттенхэм
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ливерпуль
|36 тур
|7 мая, суббота
|21:45
|Ливерпуль
|1:1
|Тоттенхэм
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|2:2
|Ливерпуль
|20 тур
|28 января, четверг
|23:00
|Тоттенхэм
|1:3
|Ливерпуль
|13 тур
|16 декабря, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:1
|Тоттенхэм
|22 тур
|11 января, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|0:1
|Ливерпуль
|10 тур
|27 октября, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|2:1
|Тоттенхэм
|32 тур
|31 марта, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|2:1
|Тоттенхэм
|5 тур
|15 сентября, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ливерпуль
|26 тур
|4 февраля, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|2:2
|Тоттенхэм
|9 тур
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|4:1
|Ливерпуль
|25 тур
|11 февраля, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|2:0
|Тоттенхэм
|3 тур
|27 августа, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:1
|Ливерпуль
|32 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ливерпуль
|1:1
|Тоттенхэм
|9 тур
|17 октября, суббота
|14:45
|Тоттенхэм
|0:0
|Ливерпуль
|25 тур
|10 февраля, вторник
|23:00
|Ливерпуль
|3:2
|Тоттенхэм
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|0:3
|Ливерпуль
|32 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|4:0
|Тоттенхэм
|16 тур
|15 декабря, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|0:5
|Ливерпуль
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Ливерпуль
|3:2
|Тоттенхэм
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:45
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|24 тур
|6 февраля, понедельник
|23:59
|Ливерпуль
|0:0
|Тоттенхэм
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|4:0
|Ливерпуль
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|0:2
|Тоттенхэм
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|21 тур
|20 января, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Тоттенхэм
|1 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|3:1
|Тоттенхэм
|11 тур
|1 ноября, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0