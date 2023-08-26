Введите ваш ник на сайте

Ньюкасл - Ливерпуль

26.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 3 тур Ньюкасл - Ливерпуль
...
Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
24 тур
18 февраля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:2 Ливерпуль
5 тур
31 августа, среда 22:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
35 тур
30 апреля, суббота 14:30 Ньюкасл 0:1 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, четверг 23:00 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
16 тур
30 декабря, среда 23:00 Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Ливерпуль
5 тур
14 сентября, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
4 мая, суббота 21:45 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
19 тур
26 декабря, среда 18:00 Ливерпуль 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
7 тур
1 октября, воскресенье 18:30 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
13 апреля, понедельник 22:00 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
10 тур
1 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
8 тур
19 октября, суббота 15:45 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
19 тур
30 декабря, пятница 23:45 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
17 тур
11 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
20 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
8 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
14 тур
24 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 