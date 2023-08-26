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Брайтон - Вест Хэм

26.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 3 тур Брайтон - Вест Хэм
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
26 тур
4 марта, суббота 18:00 Брайтон 4:0 Вест Хэм
3 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:2 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Брайтон 3:1 Вест Хэм
14 тур
1 декабря, среда 22:30 Вест Хэм 1:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
36 тур
15 мая, суббота 22:00 Брайтон 1:1 Вест Хэм
15 тур
27 декабря, воскресенье 17:15 Вест Хэм 2:2 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 3:3 Брайтон
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Брайтон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Брайтон
8 тур
5 октября, пятница 22:00 Брайтон 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
3 февраля, суббота 18:00 Брайтон 3:1 Вест Хэм
9 тур
20 октября, пятница 22:00 Вест Хэм 0:3 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
43 тур
14 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 6:0 Брайтон
13 тур
24 октября, понедельник 22:45 Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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