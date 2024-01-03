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Расписание матчей
Суперкубок Франции
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 03 января 2024
ПСЖ
03.01.2024, среда, 22:45
Суперкубок Франции, Финал
2 : 0
Завершен
Тулуза
3'
Л. Кан Ин
44'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Тулуза
Желтая карточка
Л. Эрнандес
77'
76'
Замена
В. Каманци
️️️️
К. Мависса Элеби
76'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
В. Сьерро
Замена
Л. Бералдо
️️️️
М. Шкриньяр
71'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Б. Барколя
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
У. Дембеле
66'
66'
Замена
Ф. Магри
️️️️
А. Доннум
65'
Замена
Н. Скитта
️️️️
С. Гелаберт
Желтая карточка
Витинья
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Барколя
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
У. Дембеле
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
34
Ноа Ламади
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
21
Эрнандес
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Мбаппе
4-3-2-1
16
Ресте
17
Суасо
13
Мависса Элеби
2
Николайсен
24
Диарра
23
Кассерес
6
Спирингс
4
Сьерро
15
Доннум
10
Гелаберт
27
Даллинга
37
Шкриньяр
4
Бералдо
4
Бералдо
37
Шкриньяр
10
Дембеле
10
Асенсио
10
Асенсио
10
Дембеле
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
13
Мависса Элеби
12
Каманци
12
Каманци
13
Мависса Элеби
10
Гелаберт
15
Скитта
15
Скитта
10
Гелаберт
4
Сьерро
22
Сиссоко
22
Сиссоко
4
Сьерро
15
Доннум
9
Магри
9
Магри
15
Доннум
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
15
Офсайды
4
1
Количество передач
727
386
Сейвы
6
3
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
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