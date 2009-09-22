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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Ньюкасл
Питерборо Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 22 сентября 2009
Питерборо Юнайтед
22.09.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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