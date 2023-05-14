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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Нордшелланд
Орхус - Нордшелланд: обзор матча 14 мая 2023
Орхус
14.05.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
90+1'
П. Бьюр
77'
Л. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Нордшелланд
ГОЛ! 1:1!
П. Бьюр
90'
+1
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
90'
+1
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Якоб
84'
Замена
С. Хауген
️️️️
Ф. Беймо
84'
79'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Доржель
79'
Замена
В. Фагир
️️️️
Б. Нигрен
77'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кулибали
Пас отдал
Д. Свенссон
73'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Диоманде
Замена
Н. Поульсен
️️️️
М. Дуэлунн
65'
45'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
21'
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Фрезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
4-2-3-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Биссек
2
Беймо
21
Мадсен
23
Андерсон
10
Дуэлунн
17
Якоб
11
Линкс
9
Мортенсен
3-2-3-2
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
33
Кристенсен
2
Бидструп
8
Нигрен
7
Нуама
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
17
Якоб
21
Бьюр
21
Бьюр
17
Якоб
10
Дуэлунн
6
Поульсен
6
Поульсен
10
Дуэлунн
2
Беймо
9
Хауген
9
Хауген
2
Беймо
Доржель
15
Марксен
15
Марксен
Доржель
3
Фрезе
20
Доржель
20
Доржель
3
Фрезе
10
Диоманде
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Диоманде
8
Нигрен
19
Фагир
19
Фагир
8
Нигрен
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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