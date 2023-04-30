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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 30 апреля 2023
Нордшелланд
30.04.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
19'
М. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Орхус
Желтая карточка
Э. Марксен
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Й. Хансен
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Бидструп
89'
88'
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Андерсон
80'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Э. Кал
79'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Якоб
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Диоманде
75'
68'
Желтая карточка
К. Якоб
68'
Замена
Н. Поульсен
️️️️
М. Дуэлунн
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Р. Асконе
57'
Замена
И. Осман
️️️️
Л. Кулибали
57'
50'
Желтая карточка
М. Дуэлунн
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Хансен
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Андерсон
Пас отдал
М. Дуэлунн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
4-5-1
13
Хансен
24
Свенссон
4
Хансен
39
Нагало
2
Вилладсен
2
Бидструп
33
Кристенсен
10
Диоманде
27
Асконе
28
Кулибали
9
Хансен
4-2-3-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Биссек
19
Кал
21
Мадсен
23
Андерсон
11
Линкс
17
Якоб
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
2
Бидструп
15
Марксен
15
Марксен
2
Бидструп
9
Хансен
10
Маркондес
10
Маркондес
9
Хансен
27
Асконе
8
Нигрен
8
Нигрен
27
Асконе
10
Диоманде
19
Фагир
19
Фагир
10
Диоманде
28
Кулибали
15
Осман
15
Осман
28
Кулибали
17
Якоб
21
Бьюр
21
Бьюр
17
Якоб
19
Кал
29
Брандхоф
29
Брандхоф
19
Кал
10
Дуэлунн
6
Поульсен
6
Поульсен
10
Дуэлунн
23
Андерсон
9
Хауген
9
Хауген
23
Андерсон
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Стадион:
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