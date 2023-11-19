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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Литва
Кипр - Литва: обзор матча 19 ноября 2023
Кипр
19.11.2023, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Литва
22'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кипр - Литва
87'
Замена
Л. Климавичус
️️️️
Г. Гинейтис
Замена
Э. Киприану
️️️️
Д. Шполярич
80'
Желтая карточка
Н. Иоанну
78'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Г. Кастанос
75'
60'
Замена
Ф. Черных
️️️️
А. Должников
Замена
А. Какулис
️️️️
И. Питтас
58'
Замена
К. Пилеас
️️️️
Х. Харалампус
57'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Л. Лоизу
57'
Замена
С. Андреу
️️️️
Н. Панайоту
46'
46'
Замена
М. Бенета
️️️️
П. Сирвис
46'
Замена
М. Воробьевас
️️️️
В. Сливка
45'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
41'
Желтая карточка
Г. Паулаускас
ГОЛ! 1:0!
И. Питтас
Пас отдал
Н. Иоанну
22'
6'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
5
Андреас Панайоту
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Эктор Киприану
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Мариос Илия
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Панайи
2
Каро
4
Иоанну
6
Гогич
6
Шполярич
9
Питтас
5
Панайоту
20
Кастанос
19
Лайфис
5
Харалампус
10
Лоизу
3-2-3-1-1
12
Зубас
4
Гирдвайнис
20
Лекиатас
13
Ласицкас
17
Сирвис
5
Казуколовас
14
Сливка
15
Гинейтис
11
Новиковас
7
Должников
9
Паулаускас
5
Харалампус
2
Пилеас
2
Пилеас
5
Харалампус
20
Кастанос
8
Кусулос
8
Кусулос
20
Кастанос
3
Панайоту
3
Панайоту
Панайоту
4
Андреу
4
Андреу
Панайоту
6
Шполярич
4
Киприану
4
Киприану
6
Шполярич
10
Лоизу
23
Кириаку
23
Кириаку
10
Лоизу
9
Питтас
11
Какулис
11
Какулис
9
Питтас
15
Гинейтис
2
Климавичус
2
Климавичус
15
Гинейтис
17
Сирвис
5
Бенета
5
Бенета
17
Сирвис
14
Сливка
6
Воробьевас
6
Воробьевас
14
Сливка
7
Должников
10
Черных
10
Черных
7
Должников
Остались в запасе
Кипр
Литва
13
Деметрис Деметриу
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Кипр - Литва
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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