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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Таджикистан
ОАЭ - Таджикистан: обзор матча 25 марта 2023
ОАЭ
25.03.2023, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Таджикистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ОАЭ - Таджикистан
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
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