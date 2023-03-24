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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Уругвай
Япония - Уругвай: обзор матча 24 марта 2023
Япония
24.03.2023, пятница, 13:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Уругвай
76'
Т. Нисимура
38'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Уругвай
Замена
К. Накамура
️️️️
Ю. Сугавара
90'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
К. Митома
89'
84'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Т. Нисимура
Пас отдал
Х. Ито
76'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Д. Камада
74'
Замена
А. Танака
️️️️
Х. Морита
74'
68'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Ф. Пельистри
68'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Росси
Замена
А. Уэда
️️️️
Т. Асано
61'
Замена
Д. Ито
️️️️
Р. Доан
61'
Желтая карточка
Т. Асано
60'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Аюму Секо
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
18
Такума Асано
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Диего Росси
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Япония
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
27
Рику Ханда
ЦЗ
5
Кашиф Бангнаганде
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
0
Такума Нисимура
ЦФ
Уругвай
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
4-2-3-1
23
Шмидт
21
Ито
2
Сугавара
3
Секо
4
Итакура
6
Эндо
5
Морита
7
Митома
15
Камада
10
Доан
18
Асано
4-1-2-2-1
1
Рочет
13
Гонсалес
19
Коатес
24
Буэно
16
Оливера
5
Угарте
5
Весино
8
Вальверде
11
Пельистри
0
Росси
18
Гомес
7
Митома
16
Хасиока
16
Хасиока
7
Митома
5
Морита
17
Танака
17
Танака
5
Морита
2
Сугавара
13
Накамура
13
Накамура
2
Сугавара
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
18
Асано
18
Уэда
18
Уэда
18
Асано
15
Камада
0
Нисимура
0
Нисимура
15
Камада
0
Росси
21
Торрес
21
Торрес
0
Росси
11
Пельистри
19
Каноббио
19
Каноббио
11
Пельистри
18
Гомес
20
Родригес
20
Родригес
18
Гомес
Остались в запасе
Япония
Уругвай
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
27
Рику Ханда
ЦЗ
5
Кашиф Бангнаганде
ЦЗ
9
Шуто Мачино
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
27
Рику Ханда
ЦЗ
5
Кашиф Бангнаганде
ЦЗ
9
Шуто Мачино
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Япония - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
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